25 января российские студенты отмечают праздник своей покровительницы. Разбираемся, куда можно сходить в Татьянин день и где отдохнуть.

Если культурный отдых вам ближе, советуем отправиться в театр. В драме пройдет показ комедии "Два ангела, четыре человека", в МТА можно узнать историю детей блокадного Ленинграда, посмотрев самостоятельную работу артиста Алексея Бурдыко "Война, беда, мечта и юность", а вот студентам АлтГТУ стоит побывать в музкомедии, здесь в 18:30 будут показывать исторический мюзикл "Ползунов".

В 17:00 на пятом этаже "Сити-центра" выступят лучшие городские команды КВН, действующие чемпионы Барнаульской лиги, краевые финалисты. Здесь можно будет посмеяться и проголосовать за понравившуюся команду. А самые активные зрители получат подарки.

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Есть что посмотреть и в кино – на большом экране идет нашумевший мюзикл "Ла-ла Ленд" о любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. А также в прокат вышел фильм Андрея Кончаловского "Рай". Над первой лентой можно будет посмеяться, над второй – подумать, а плакать зрителей заставят обе.

Кроме того, в барнаульских кинотеатрах идут "Три икса: Мировое господство", а среди ужасов – российский фильм "Невеста" и картина "Преисподняя". Также можно посмотреть новый триллер "Ловушка".

Завершить вечер можно на шумной вечеринке. Например, в клубе Che Guevara. Развлекательная программа стартует в 20:00, вход свободный, а всех Татьян будет ждать подарок от бара. В "Джеме" пройдет благотворительный концерт "Территория добра", а все собранные деньги пойдут в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко".