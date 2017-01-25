Фото ТНТ

В начале года на ТНТ стартовал новый комедийный сериал "Гражданский брак". Актриса Ирина Чеснокова, сыгравшая одну из ролей в проекте, рассказала нам, почему ей в детстве тайком приходилось дружить с мальчишками, а также о судьбе сериала "Гражданский брак. Ну и, конечно, рассказала о своем отношении к штампу в паспорте.

Корреспондент: Как вы попали в сериал "Гражданский брак"?

Ирина Чеснокова: Мне рассказали, что есть такой проект, прислали сценарий, я сказала: "Классно!" Попасть было непросто: кастинг был долгий, было много актрис, я пробовалась на разных героинь, в том числе на главную роль Ники, которую сыграла Агата Муцениеце. В итоге мне дали роль Марины, соседки и подруги Ники. У "Гражданского брака" была тяжелая судьба, было много версий, много подготовки, не один год проект готовился к запуску.

Корр.: Расскажите про свою героиню.

И.Ч.: Героиню, которую я играю, зовут Марина. В детстве, когда я родилась, папа прислал маме записку: "Назови либо Ира, либо Марина". Так получилось: в жизни я Ира, а в этом сериале удалось сыграть героиню Марину. Она чуть-чуть стерва, чуть-чуть вредина, капризная. У нее было непростое детство, а сейчас все начало неплохо складываться. Поэтому она решила, что надо этим воспользоваться. Она не бедная, у нее есть жених Коля, успешный программист. Главным моим реквизитом было дорогое кольцо, которое по сюжету Марине подарил ее жених, мне его надевал специальный человек.

Корр.: Судя по сериалу, Колей Марина вертит, как хочет…

И.Ч.: Да. Для меня, как для человека, это странные отношения. Коля — классический инстаграмный муж – его можно заставить в обязательном порядке сделать фото в инстаграм. Можно сказать: "Купи мне латте, разве это сложно?" (смеется) В общем, она веревки вьет из Коли, вечно чем-то недовольна, а он у нее на побегушках.

Фото ТНТ

Корр.: А какие отношения у Марины с Никой?

И.Ч.: Ника — это девочка, с которой в детстве Марина очень хотела дружить. Она делала все, чтобы понравиться ей, чтобы быть лучшей подружкой. Но Ника была слишком крутой в тот момент. Сейчас все немножко поменялось, но Марине тем не менее Ника нужна. Нужна, чтобы утвердиться за ее счет. У Ники, у той крутой девочки из детства, которая не хотела с ней дружить, сейчас что-то хуже, чем у нее. Класс! Моя героиня будет этим пользоваться, всячески подчеркивая свою успешность.

Корр.: А у вас были в детстве хорошие подружки?

И.Ч.: Мне всегда было интереснее с пацанами, побегать, поиграть в машинки и казаки-разбойники, пострелять или прыгнуть с тарзанки. Но моя бабушка запрещала мне дружить с мальчишками, говорила, что они меня плохому научат. Но как только я выходила за порог дома, меня уже ждал мой друг Миша. И однажды, когда мы во дворе разбивали кирпичом зажигалки, бабушка нас засекла. "А ну иди сюда! Я тебе что говорила?! С мальчишками не дружить", – ругалась она. "Так я и не дружу. Это девочка!" – ответила я с перепугу. "И как же ее зовут?" – спросила бабушка. "Миша!" – выпалила я. Что интересно, бабушка поверила и потом всем рассказывала: "Представляете, родители назвали девочку Мишей" (смеется).

Корр.: Вы до этого не очень много снимались в сериалах. Трудно было сниматься в "Гражданском браке"?

И.Ч.: Было интересно. Героиня, которую я играю, она не такая, как я. Я совсем не едкая, я совсем не стерва, я не умею этого всего. Мне было интересно попробовать сыграть такую барышню. У этого персонажа есть многое, чего нет у меня. Но я стесняюсь и боюсь смотреть свои работы, я начну себя критиковать. Большего критика, чем я, для меня не существует.

Корр.: О чем этот сериал?

И.Ч.: Мне кажется, это история об обычной паре, ребятах, которые должны сделать какой-то шаг, и они решают пожить вместе. И тут начинается самое интересное! Зрителям показывается их жизнь, их окружение, смешные и не очень ситуации, их проблемы и сложности, с которыми они сталкиваются, каких людей встречают на своем пути.

Корр.: Как думаете, этот сериал призывает зрителей жениться?

И.Ч.: Я не думаю, что этот сериал ставит своей целью подтолкнуть миллион пар решиться сделать ответственный шаг, задуматься о том, что пора перейти к чему-то большему, поставить штамп в паспорте. Мне кажется, это просто история про классных ребят Тему и Нику, в которых кто-то узнает себя.

Фото ТНТ

Корр.: Как вы сама относитесь к гражданскому браку?

И.Ч.: Многие люди в России так живут, сожительствуют. Странно относиться к этому негативно, каждый волен сам выбирать, как ему жить. Лично мне для совместной жизни штамп не нужен.

Увидеть сериал "Гражданский брак" можно с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ.

ИА "Амител" благодарит ТНТ за предоставленный материал