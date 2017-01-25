Среда, 25 Январь, 16:58

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,22
€ 63,62
Brent
$ 51,5
-7°
Обь
36см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка
Новости

Ла-Ла Трамп: почему от "Оскара-2017" не стоит ждать сюрпризов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Вячеслав Кондаков о том, почему академики так распределили номинации и при чем здесь Дональд Трамп

Музыкальная картина Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" близка к триумфу на 89-й церемонии "Оскара". У картины уже есть в активе рекорд по количеству наград на "Золотом глобусе", а за премию "Оскар" 29 февраля фильм поборется сразу в 14 номинациях. По этому показателю "Ла-Ла Ленд" уже повторил рекорд "Титаника" и "Все о Еве" — двух величайших американских фильмов. Amic.ru отвечает на главные вопросы по итогам объявления номинантов на премию "Оскар" и объясняет, почему среди них не оказалось Мартина Скорсезе, Тома Форда и нашего Андрея Кончаловского.

Сразу надо сказать, от "Оскара" в последние несколько лет уже не ждешь непредсказуемости и чего-то интересного. Ярких картин, по-настоящему становившихся триумфаторами церемонии, со времен третьего "Властелина колец" так и не выходило. Картины-фавориты оскаровской гонки были исключительно на социальные темы, где это зачастую было важнее того, как исполнено. Последние несколько лет балом в Голливуде правили картины, предназначенные для либеральной и остромыслящей американской аудитории.

Ярким примером можно назвать прошлогоднюю оскаровскую церемонию, где главные призы распределили между собой ленты "Игра на понижение" и "В центре внимания". Обе о кризисе в американском обществе, поднимают актуальную для нынешней Америки тему нравственного выбора, поиска правды и справедливости. Как оказалось, этот механизм отказывался работать для зрителя, привыкшего ждать от "Оскара" праздника, шоу и всенародно любимых фильмов вроде той же "Все о Еве" или "Титаника".

Последние полгода Голливуд, который всегда был на стороне демократов, испытывает шок, связанный с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Представитель Республиканской партии неоднократно недоброжелательно говорил о людях, представляющих мир кино. Настало смутное время: даже речь Мерил Стрип на церемонии "Золотого глобуса" не была случайной, а как бы намекала, что Голливуд как минимум четыре ближайших года ждет тяжелое время. Именно на этом фоне и выстрелил фильм "Ла-Ла Ленд" — картина, безусловно, талантливая, яркая, но не великая. Она возвращает нас в золотую эпоху голливудского кино и напоминает о базовых ценностях для любого американца — джазе, Голливуде и мечте. Главные герои в исполнении Райана Гослинга и Эммы Стоун постоянно живут завтрашним днем, им некомфортно здесь и сейчас. Голливуд сегодня, как никогда, нуждается в эскапизме — уходе в другую реальность от запретов на аборт, реформ в здравоохранении и человека со странной прической. И в этом плане Шазелл с его "Ла-Ла Лендом" выстрелил в яблочко.

Этот дискомфорт сегодняшнего дня выражен во всех решениях академиков. Восемь номинаций получил лингвистический триллер "Прибытие" Дени Вильнева о пришельцах на Земле и драма "Лунный свет" о жизни афроамериканца-гея. Если в первом случае действительно умному и выдающемуся фильму Дени Вильнева вряд ли удастся повторить успех "Гравитации" Альфонсо Куарона, то у "Лунного света" есть все шансы на победу в номинации "Лучший фильм". Как известно, "Оскар" в прошлом году потряс скандал, связанный с отсутствием среди победителей чернокожих актеров и режиссеров. В этом году после проведенной реформы  академия решила избежать повторной ошибки и отметила номинациями небывалое количество представителей афроамериканского кино, начиная от Виолы Дэвис и заканчивая Дэнзелом Вашингтоном. Типичное правозащитное кино "Лунный свет" о бедах и унижениях гея может стать венцом этой борьбы академиков с квази-расизмом в своих рядах и заодно вновь поднять репутацию "Оскара" среди либеральной интеллигенции. Считай, противников Трампа.

Среди теневого фаворита можно также отметить фильм "Манчестер у моря". Исполнитель главной роли в нем Кейси Аффлек уже точно первый в списках претендентов в категории "Лучшая мужская роль". К слову, "Золотой глобус" в этой номинации актеру уже покорился. Интереснее, что сразу шесть номинаций получил Мэл Гибсон за свою шикарную военную драму "По соображениям совести". Австралийская звезда, который 20 лет назад выиграл все, что можно, со своим фильмом "Храброе сердце" на долгое время оказался персоной нон грата. Теперь же с фильмом о пацифисте Десмонте Досте, где главную роль исполнил Эндрю Гарфилд (мой личный фаворит в номинации "Лучший актер"), Гибсон вновь возвращается в элиту Голливуда. Лента "По соображениям совести" по своему масштабу, посылу и качеству вполне может претендовать на несколько статуэток "Оскара". В Голливуде любят такого рода фильмы, не оставляя их без призов. Впрочем, репутация Мэла Гибсона может сработать против него — в составе киноакадемиков довольно много евреев и людей нетрадиционной ориентации, которые могут припомнить актеру его высказывания.

Расклад с актрисами выглядит менее очевидным. Академики, традиционно привыкшие игнорировать авторское американское кино, в этом году просто не заметили выдающуюся картину Тома Форда "Под покровом ночи", получившую из рук британца Сэма Мендеса в прошлом году второй по значимости приз на Венецианском кинофестивале. Без номинации осталась и главная звезда американского кино 2016 года — Эмми Адамс, которая, помимо ленты Форда, блистала в главной роли у Вильнева в его "Прибытии". Зато в списке номинантов есть великолепная Изабель Юппер, снявшаяся в главной роли в фильме "Она" голландца Пола Верховена, а также Мерил Стрип. Неудивительно, что для актрисы, которая еще несколько недель назад в прямом эфире чихвостила президента США, не нашлось места среди номинантов за не самую лучшую роль в карьере.

Нынешний "Оскар" — одни сплошные удивления. Казалось очевидным, что роль Тома Хэнкса в "Чудо на Гудзоне" предназначена для церемонии. Не нашлось места для превосходной работы "Да здравствует Цезарь!" – тоже картине о Голливуде, но сделанной, в отличие от "Ла-Ла Ленда", не на таком серьезе. Академия не заметила один из лучших фильмов в карьере мэтра Мартина Скорсезе "Молчание" — работу на голову сильнее обласканных наградами "Отступников" с Леонардо Ди Каприо и Мэттом Дэмоном.

Картина "Рай" Андрея Кончаловского, как и "Под покровом ночи", получившая приз в Венеции, не попала в число претендентов на приз за лучший фильм на иностранном языке. По традиции академия не любит отмечать фильмы, получавшие важные призы на крупных международных фестивалях. Впрочем, возможно, члены оскаровского комитета думали намного проще: и так два года подряд статуэтки получали фильмы о Холокосте. Два года назад Павел Павликовский за "Ида", в прошлом – венгр Ласло Немеш за жутковатую и реалистичную работу "Сын Саула". Однако в пятерку претендентов на "Оскар" вошли "Коммивояжер" иранца Асгара Фархади, чей "Развод Надера и Симина" уже получал "Оскар", и главный европейский хит года — "Тони Эрдманн" немки Марен Аде.

От "Оскара-2017" году в любом случае не стоит ждать неожиданностей. Если победит "Ла-Ла Ленд" или "Лунный свет", это будет также празднично и скучно, как и в прошлые годы. Имена победителей станут известны в ночь с 26 на 27 февраля.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:52
Трамп пообещал отправить "федералов" на борьбу с чикагской мафией 0
16:40
Маршрутка в Барнауле слетела с дороги в сугроб. Фото 0
16:32
Памела Андерсон подарит Меланье Трамп шубу из российского экомеха 0
16:29
Ла-Ла Трамп: почему от "Оскара-2017" не стоит ждать сюрпризов 0
16:13
Как партии подготовились к отчету губернатора Алтайского края? 2
16:07
Следователи сообщили приметы исчезнувшего в Алтайском крае мальчика 1
16:03
"Я не стерва" – Ирина Чеснокова о дружбе с мальчишками и гражданском браке 0
16:02
Вечеринки, кино и спектакли: как провести Татьянин день в Барнауле? 0
15:53
Рост промпроизводства в Алтайском крае обгоняет российский показатель 10
15:41
Классы закрывают в барнаульских школах из-за гриппа и ОРВИ 1
15:36
МИД КНР назвал слухами сообщения о размещении ракет на границе с РФ 1
15:21
Жительница Новосибирска купила кота-экстрасенса за 5 млн рублей 12
15:12
"Единая Россия" спросила у губернатора Карлина о причинах назначения Щукина 3
15:03
Гости Эха Москвы в Барнауле. Фотогалерея 0
15:01
Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащей продукции 0
14:48
Александр Карлин рассказал студентам о сельском хозяйстве и деде Филиппе 4
14:32
Сбербанк прокомментировал поданный против него иск в США 11
14:21
Семилетний ребенок пропал без вести в Алтайском крае 1
14:17
Медведев выделил Алтайскому краю 637 миллионов рублей на безопасные дороги 14
14:13
"Дачная амнистия" – 2017: как теперь будут регистрировать участки и дома? 11
14:06
Роскосмос отозвал все двигатели ракет-носителей "Протон-М" – СМИ 11
13:54
Когда россияне празднуют Масленицу в 2017 году? 0
13:42
Риелтору и его подельнику в Барнауле дали сроки за мошенничество 1
13:24
Загоревшийся автомобиль в Барнауле потушили до приезда пожарных 0
13:17
Специалисты из России создали проект новой сирийской конституции 7
13:04
Глава МЧС Владимир Пучков прилетит в Алтайский край раньше паводка 3
12:49
Привязавшую ребенка к кровати няню уволили в Новосибирске 3
12:33
Сергей Приб возглавил единороссов в алтайском парламенте 0
12:27
Сотрудники ДПС спасли четверых детей во время ночного пожара в Камне-на-Оби 2
12:19
"На литой цепи почета". О чем не любят вспоминать наследники Высоцкого? 38
12:14
Иск против Германа Грефа и Сбербанка о "рейдерском захвате" подали в США 12
12:02
"Боярышник" и компания: на Алтае арестовывают спиртосодержащую продукцию 3
11:50
Пешки в чужой игре: журналист из США рассказал о плене у сирийских боевиков 1
11:33
Жительница Новосибирска пыталась отравиться "Боярышником" 8
11:24
Полтора центнера американских окорочков уничтожили в Алтайском крае. Фото 37
11:15
Американский конгресс хочет запретить Трампу доступ к ядерной кнопке 4
11:03
Маршрутка и внедорожник столкнулись в центре Барнаула. Фото 1
10:49
Кто стал новым долларовым миллиардером в России? 5
10:35
Борис Трофимов сложил полномочия главы фракции "Единая Россия" в АКЗС 6
10:33
Число жертв накрывшей итальянский отель лавины выросло до 16 человек 0
10:24
Юбилей памперса отметят в Барнауле 5
10:16
Прокуроры настаивают на аресте замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова 16
10:08
Показываем морскую свинку, задумавшуюся о своей жизни во время еды 2
09:53
Дома проблемного "СтройГАЗа" в Барнауле будут достраивать другие компании 8
09:36
Белый дом призвал всех оставить в покое 10-летнего сына Трампа 11
09:35
"Алтай" не смог выиграть у "Чебоксар" в повторном домашнем матче 1
09:24
Насыщенной и интересной жизни пожелал сити-менеджер Барнаула студентам 0
09:17
Крышу грузовика в Бельгии срезало крылом истребителя 0
09:09
Исчезнувшую бийчанку со шрамом на запястье нашли живой 1
09:00
Правда о гарантиях на имплантацию зубов 5
08:58
СМИ: топ-менеджера "Лаборатории Касперского" арестовали по делу о госизмене 5
08:41
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам – Медведев 5
08:20
Белый дом объяснил уверенность Трампа в том, что Россия поладит с США 25
08:01
Барнаульцы смогут признаться в любви по радио 0
07:46
"Молчание" Мартина Скорсезе покажут в Барнауле на оригинальном языке 3
07:27
Взлет-посадка: что происходит по ту сторону барнаульского аэропорта. Фото 32
07:14
Зачем барнаульские студенты трут ботинки Ползунову? 28
07:04
Алтайские единороссы готовятся к праймериз-2017 6
06:44
Четырехкомнатную квартиру у "Изумрудного" продают в Барнауле за 11 млн руб. 47
06:31
"У станции есть некая элитарность". Вехи истории Эхо Москвы в Барнауле 4
06:18
Лига "КВН-Алтай" 25 февраля начнет новый сезон фестивалем 0
06:01
Кризис для Алтайского края закончился – главный единоросс Романенко 44
05:23
"Халява, приди!" Приметы и традиции студентов разных стран 0
05:07
Алтайский край 25 января живет в режиме шторма 2
04:17
Рубцовские медики получили ключи от новых квартир 0
03:03
Барнаульцев приглашают на концерт музыкальной группы "Горизонталь" 0
02:02
Кто такая святая Татьяна, как нужно отмечать этот день и что нельзя делать? 1
01:11
Аргентина молодец! В каких странах дольше всего спят по ночам? 5
00:09
Ученые выяснили, что большинству женщин нравится секс на одну ночь 11

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.