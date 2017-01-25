Музыкальная картина Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" близка к триумфу на 89-й церемонии "Оскара". У картины уже есть в активе рекорд по количеству наград на "Золотом глобусе", а за премию "Оскар" 29 февраля фильм поборется сразу в 14 номинациях. По этому показателю "Ла-Ла Ленд" уже повторил рекорд "Титаника" и "Все о Еве" — двух величайших американских фильмов. Amic.ru отвечает на главные вопросы по итогам объявления номинантов на премию "Оскар" и объясняет, почему среди них не оказалось Мартина Скорсезе, Тома Форда и нашего Андрея Кончаловского.

Сразу надо сказать, от "Оскара" в последние несколько лет уже не ждешь непредсказуемости и чего-то интересного. Ярких картин, по-настоящему становившихся триумфаторами церемонии, со времен третьего "Властелина колец" так и не выходило. Картины-фавориты оскаровской гонки были исключительно на социальные темы, где это зачастую было важнее того, как исполнено. Последние несколько лет балом в Голливуде правили картины, предназначенные для либеральной и остромыслящей американской аудитории.



Ярким примером можно назвать прошлогоднюю оскаровскую церемонию, где главные призы распределили между собой ленты "Игра на понижение" и "В центре внимания". Обе о кризисе в американском обществе, поднимают актуальную для нынешней Америки тему нравственного выбора, поиска правды и справедливости. Как оказалось, этот механизм отказывался работать для зрителя, привыкшего ждать от "Оскара" праздника, шоу и всенародно любимых фильмов вроде той же "Все о Еве" или "Титаника".

Последние полгода Голливуд, который всегда был на стороне демократов, испытывает шок, связанный с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Представитель Республиканской партии неоднократно недоброжелательно говорил о людях, представляющих мир кино. Настало смутное время: даже речь Мерил Стрип на церемонии "Золотого глобуса" не была случайной, а как бы намекала, что Голливуд как минимум четыре ближайших года ждет тяжелое время. Именно на этом фоне и выстрелил фильм "Ла-Ла Ленд" — картина, безусловно, талантливая, яркая, но не великая. Она возвращает нас в золотую эпоху голливудского кино и напоминает о базовых ценностях для любого американца — джазе, Голливуде и мечте. Главные герои в исполнении Райана Гослинга и Эммы Стоун постоянно живут завтрашним днем, им некомфортно здесь и сейчас. Голливуд сегодня, как никогда, нуждается в эскапизме — уходе в другую реальность от запретов на аборт, реформ в здравоохранении и человека со странной прической. И в этом плане Шазелл с его "Ла-Ла Лендом" выстрелил в яблочко.

Этот дискомфорт сегодняшнего дня выражен во всех решениях академиков. Восемь номинаций получил лингвистический триллер "Прибытие" Дени Вильнева о пришельцах на Земле и драма "Лунный свет" о жизни афроамериканца-гея. Если в первом случае действительно умному и выдающемуся фильму Дени Вильнева вряд ли удастся повторить успех "Гравитации" Альфонсо Куарона, то у "Лунного света" есть все шансы на победу в номинации "Лучший фильм". Как известно, "Оскар" в прошлом году потряс скандал, связанный с отсутствием среди победителей чернокожих актеров и режиссеров. В этом году после проведенной реформы академия решила избежать повторной ошибки и отметила номинациями небывалое количество представителей афроамериканского кино, начиная от Виолы Дэвис и заканчивая Дэнзелом Вашингтоном. Типичное правозащитное кино "Лунный свет" о бедах и унижениях гея может стать венцом этой борьбы академиков с квази-расизмом в своих рядах и заодно вновь поднять репутацию "Оскара" среди либеральной интеллигенции. Считай, противников Трампа.

Среди теневого фаворита можно также отметить фильм "Манчестер у моря". Исполнитель главной роли в нем Кейси Аффлек уже точно первый в списках претендентов в категории "Лучшая мужская роль". К слову, "Золотой глобус" в этой номинации актеру уже покорился. Интереснее, что сразу шесть номинаций получил Мэл Гибсон за свою шикарную военную драму "По соображениям совести". Австралийская звезда, который 20 лет назад выиграл все, что можно, со своим фильмом "Храброе сердце" на долгое время оказался персоной нон грата. Теперь же с фильмом о пацифисте Десмонте Досте, где главную роль исполнил Эндрю Гарфилд (мой личный фаворит в номинации "Лучший актер"), Гибсон вновь возвращается в элиту Голливуда. Лента "По соображениям совести" по своему масштабу, посылу и качеству вполне может претендовать на несколько статуэток "Оскара". В Голливуде любят такого рода фильмы, не оставляя их без призов. Впрочем, репутация Мэла Гибсона может сработать против него — в составе киноакадемиков довольно много евреев и людей нетрадиционной ориентации, которые могут припомнить актеру его высказывания.

Расклад с актрисами выглядит менее очевидным. Академики, традиционно привыкшие игнорировать авторское американское кино, в этом году просто не заметили выдающуюся картину Тома Форда "Под покровом ночи", получившую из рук британца Сэма Мендеса в прошлом году второй по значимости приз на Венецианском кинофестивале. Без номинации осталась и главная звезда американского кино 2016 года — Эмми Адамс, которая, помимо ленты Форда, блистала в главной роли у Вильнева в его "Прибытии". Зато в списке номинантов есть великолепная Изабель Юппер, снявшаяся в главной роли в фильме "Она" голландца Пола Верховена, а также Мерил Стрип. Неудивительно, что для актрисы, которая еще несколько недель назад в прямом эфире чихвостила президента США, не нашлось места среди номинантов за не самую лучшую роль в карьере.

Нынешний "Оскар" — одни сплошные удивления. Казалось очевидным, что роль Тома Хэнкса в "Чудо на Гудзоне" предназначена для церемонии. Не нашлось места для превосходной работы "Да здравствует Цезарь!" – тоже картине о Голливуде, но сделанной, в отличие от "Ла-Ла Ленда", не на таком серьезе. Академия не заметила один из лучших фильмов в карьере мэтра Мартина Скорсезе "Молчание" — работу на голову сильнее обласканных наградами "Отступников" с Леонардо Ди Каприо и Мэттом Дэмоном.

Картина "Рай" Андрея Кончаловского, как и "Под покровом ночи", получившая приз в Венеции, не попала в число претендентов на приз за лучший фильм на иностранном языке. По традиции академия не любит отмечать фильмы, получавшие важные призы на крупных международных фестивалях. Впрочем, возможно, члены оскаровского комитета думали намного проще: и так два года подряд статуэтки получали фильмы о Холокосте. Два года назад Павел Павликовский за "Ида", в прошлом – венгр Ласло Немеш за жутковатую и реалистичную работу "Сын Саула". Однако в пятерку претендентов на "Оскар" вошли "Коммивояжер" иранца Асгара Фархади, чей "Развод Надера и Симина" уже получал "Оскар", и главный европейский хит года — "Тони Эрдманн" немки Марен Аде.

От "Оскара-2017" году в любом случае не стоит ждать неожиданностей. Если победит "Ла-Ла Ленд" или "Лунный свет", это будет также празднично и скучно, как и в прошлые годы. Имена победителей станут известны в ночь с 26 на 27 февраля.