Фото: voi.ru
Приметы семилетнего ребенка, который накануне пропал без вести в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Напомним, семилетний Данил Быков пропал 24 января в поселке Комсомольский. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В населенном пункте организованы поиски мальчика, осматриваются здания, проводятся допросы населения.
Известно, что рост ребенка 125-130 сантиметров. Мальчик худощавого телосложения, имеет короткие прямые пепельно-русые волосы, у него карие глаза. На шее родинка около трех миллиметров.
Мальчик был одет в темно-синюю болоньевую куртку с капюшоном, темно-синие штаны на синтепоне, на одном колене имеется коричневый квадрат, черную вязаную шапку, зимние черные кроссовки с белыми вставками.
Гражданам, которым что-то известно о местонахождении ребенка, следует обращаться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-94, 29-80-02, 8 (385-81) 20-2-96 или 102.
Комментарии
Кто ищет? Сколько народу? Может как то организованно ?