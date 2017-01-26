Ежегодный отчет о результатах деятельности администрации Алтайского края за 2016 год идет в эти минуты в столице региона. В здании концертного зала "Сибирь" собралось около 300 человек: депутаты, чиновники, общественники, журналисты. Губернатор Алтайского края, председатель правительства региона Александр Карлин выступает со своим докладом.
Примечательно, что это последний отчет о деятельности администрации. С 1 января 2017 года главным органом исполнительной власти региона стало созданное Карлиным правительство.
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Сам же Александр Карлин во время встречи с краевыми депутатами рассказал, что этот отчет будет не о деятельности администрации, а о социально-экономическом положении региона в 2016 году.
Глава региона рассказывает об итогах работы промышленной, аграрной отраслей региона, туризме, социальной сфере. Телеканал "Катунь 24" ведет прямую трансляцию с отчета губернатора Алтайского края. Смотреть ее могут и читатели ИА "Амител" .
Комментарии
Ну, граждане депутаты и жители Алтайского края, надеваем "розовые очки" и слушаем доклад