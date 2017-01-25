Фото: wordpress.com
Американская актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон собирается подарить первой леди Соединенных Штатов Меланье Трамп шубу из экомеха, изготовленную в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вашингтонскую газету The Hill.
Андерсон выразила желание отправить ей одну из своих российских шуб из экомеха в качестве подарка. Актриса отметила, что сама сейчас не занимается дизайном шуб в РФ.
Кроме этого, она выразила надежду, что американский президент Дональд Трамп с новой администрацией будет заботиться об охране природы.
Андерсон выступает за права животных и борется против использования натурального меха в одежде. Она участвует во многих благотворительных кампаниях и является членом международных организаций, которые занимаются защитой и сохранением окружающей среды, отмечает агентство. В декабре минувшего года она посетила Россию, где обсудила работу IFAW в РФ и странах СНГ.
Комментарии