Факультет иностранных студентов в АГМУ, открытый в 2016 году, впервые в Алтайском крае организовал обучение на языке-посреднике (английский). Иностранцы сегодня получают образование в вузе по специальностям "лечебное дело" и "стоматология". Обучение в Сибири началось для них в ноябре прошлого года.
В Татьянин день, который отмечается как День российского студенчества, 180 будущих медиков-иностранцев из шести государств дальнего зарубежья впервые прошли церемонию посвящения в российские студенты.
Комментарии
На фото сирийцы, что ль?
индийцы
А я думал крымчане............
В алтайском мёде? Любишь медок - люби и холодок!
Свободу Анджеле Дэвис!
прошли церемонию посвящения в российские студенты
А чего не в барнаульские студенты?