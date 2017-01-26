Темпы роста сельского хозяйства и промышленности в Алтайском крае за последние 11 лет показали рост выше, чем в среднем по России. Об этом рассказал в рамках ежегодного отчета губернатор Алтайского края, председатель регионального правительства Александр Карлин. Мероприятие проходит в эти минуты в концертном зале "Сибирь".

Экономика Алтайского края демонстрирует очевидные признаки постепенного преодоления кризисной ситуации, отметил губернатор.

"Региональная экономика обозначила тенденцию к улучшению основных макропоказателей. Прирост валового регионального продукта оценивается в 1%. Наблюдается положительная динамика капитальных вложений в реальном секторе экономики края. Темп роста номинальной заработной платы составил 104,6%", – сказал Александр Карлин.

Так, объемы производства в промышленности увеличились на 1,4%, в том числе в пищевой промышленности – на 5,3%.

В 2016 году прирост производства в сельском хозяйстве составил 10%. Объем собранного урожая зерновых — около 5 млн тонн, гречихи — более 625 тыс. тонн, сахарной свеклы — более 1,1 млн тонн.

Спецпроект ИА "Амител" : Александр Карлин. Дело об Алтайском крае

Высокими были и инвестиции аграриев в техническое перевооружение сельхозпроизводства — около 7 млрд рублей.

"Проводимая политика импортозамещения придала импульс развитию сельхозмашиностроения, в 2016 году в Алтайском крае производство плугов общего назначения увеличилось в 1,5 раза, сеялок – в 4,5 раза, почвообрабатывающих машин – в 1,6 раза", – говорится в отчете главы региона.Достигнут рост объемов производства. В сельском хозяйстве – больше 12 %, в пищевой – 5,3%, в производстве машинного оборудования – более 18%.

В целом за последние 11 лет темпы роста социально важных показателей значительно, а по ряду моментов в разы превышают среднероссийские темпы роста, отметил губернатор. А до этого было наоборот – край отставал.