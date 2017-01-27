Возможности и преимущества 3D-печати

Любой дизайнер или рекламщик согласится, что современный клиент весьма притязателен. Сегодня, чтобы угодить заказчику, им приходится изрядно корпеть над каждой деталью, порой вновь и вновь переделывая одно и то же, дабы наконец услышать: "Да, это именно то, что надо!" Существенно облегчить работу дизайнеров и сделать их труд продуктивнее поможет 3D-печать.
3D-моделирование имеет ряд преимуществ перед традиционными формами работы. Вот некоторые из них:
Макетирование
В первую очередь 3D-печать позволяет исключить ошибки. В процессе работы над новым проектом трудно выявить его недостатки, используя только экран компьютера или обычные чертежи. Имея реальную физическую модель будущего изделия, разработчик может выявить и устранить конструкторские ошибки или скорректировать дизайн. Таким образом, в производство поступает уже абсолютно точная, выверенная и согласованная модель.
Демонстрация
Дизайнерские студии могут использовать 3D-печать для демонстрации образцов своих работ. По сути, это создание тех же макетов, но не с целью оценки конечного результата, а с целью удешевления моделей для демонстрации.
Производство
3D-печать может служить не только для создания прототипов, но и для самостоятельных элементов дизайна. Современное оборудование для 3D-печати отличается следующими возможностями:
- высокой детализацией объектов;
- идеальным качеством поверхности;
- разноцветной печатью;
- возможностью создания изделий любой геометрии.
Все это позволяет самостоятельно изготавливать дизайнерские предметы, такие как цветочные вазы, рамки для фотографий, чехлы для смартфонов, украшения интерьера, бижутерию и многое другое.
Компания "Лаборатория 3D-печати" оказывает весь спектр услуг в области печати:
- печать всех необходимых предметов
- помощь в моделировании предметов по заданным чертежам, рисункам, эскизам
- 3D-сканирование, которое позволяет снять скан с любого желаемого объекта и перенести его в компьютер в виде цифровой модели для дальнейшей печати или доработки
- наличие оборудования для высокоточной печати, которое может быть использовано для создания самых тонких предметов и деталей
Подробнее узнать о предоставляемых услугах можно по телефону: 7 923 003 0319 или на сайте 3dp-lab.ru, а также по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 89, 2 этаж, офис 11, либо отправляйте свой вопрос на почту info@3dp-lab.ru.
Комментарии
все это хорошо и красиво, но... Пока это все на уровне штучных товаров, ибо до промышленного печатания деталей - как до Луны пешком