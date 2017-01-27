Возможности и преимущества 3D-печати

Любой дизайнер или рекламщик согласится, что современный клиент весьма притязателен. Сегодня, чтобы угодить заказчику, им приходится изрядно корпеть над каждой деталью, порой вновь и вновь переделывая одно и то же, дабы наконец услышать: "Да, это именно то, что надо!" Существенно облегчить работу дизайнеров и сделать их труд продуктивнее поможет 3D-печать.

3D-моделирование имеет ряд преимуществ перед традиционными формами работы. Вот некоторые из них:

Макетирование

В первую очередь 3D-печать позволяет исключить ошибки. В процессе работы над новым проектом трудно выявить его недостатки, используя только экран компьютера или обычные чертежи. Имея реальную физическую модель будущего изделия, разработчик может выявить и устранить конструкторские ошибки или скорректировать дизайн. Таким образом, в производство поступает уже абсолютно точная, выверенная и согласованная модель.

Демонстрация

Дизайнерские студии могут использовать 3D-печать для демонстрации образцов своих работ. По сути, это создание тех же макетов, но не с целью оценки конечного результата, а с целью удешевления моделей для демонстрации.

Производство

3D-печать может служить не только для создания прототипов, но и для самостоятельных элементов дизайна. Современное оборудование для 3D-печати отличается следующими возможностями:

высокой детализацией объектов;

идеальным качеством поверхности;

разноцветной печатью;

возможностью создания изделий любой геометрии.

Все это позволяет самостоятельно изготавливать дизайнерские предметы, такие как цветочные вазы, рамки для фотографий, чехлы для смартфонов, украшения интерьера, бижутерию и многое другое.

Компания "Лаборатория 3D-печати" оказывает весь спектр услуг в области печати:

печать всех необходимых предметов

помощь в моделировании предметов по заданным чертежам, рисункам, эскизам

3D-сканирование, которое позволяет снять скан с любого желаемого объекта и перенести его в компьютер в виде цифровой модели для дальнейшей печати или доработки

наличие оборудования для высокоточной печати, которое может быть использовано для создания самых тонких предметов и деталей

Подробнее узнать о предоставляемых услугах можно по телефону: 7 923 003 0319 или на сайте 3dp-lab.ru, а также по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 89, 2 этаж, офис 11, либо отправляйте свой вопрос на почту info@3dp-lab.ru.