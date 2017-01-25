Фото: pravda-tv.ru
Американский президент Дональд Трамп обрушился с критикой на власти Чикаго, где резко выросло число убийств. Глава государства собирается "послать федералов", чтобы навести порядок в городе, пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter президента.
"Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную "резню" — 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (больше на 24% по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!" — цитирует агентство сообщение лидера страны.
Отмечается, что в Чикаго резко выросло число убийств, после того как произошла смена руководства полиции на фоне массовых протестов против насилия белых полицейских в отношении афроамериканцев. Сторонники полицейской реформы утверждают, что новые правила, которые ограничивают применение силы полицейскими, нужны для защиты расовых меньшинств от произвола. По мнению критиков, меры властей города деморализовали полицию и привели к ухудшению качества жизни афроамериканцев, составляющих большинство жертв среди насильственных преступлений.
Трамп во время инаугурационной речи на минувшей неделе назвал ситуацию с преступностью в Штатах "резней" и пообещал положить ей конец.
Комментарии
Возвращение Аль-капоне
Вот Обама довел страну...
Он собирается в России бороться с корупцией ?