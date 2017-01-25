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Предстоящий паводок 2017 года вызывает большие опасения руководства администрации города Барнаула. Для того чтобы не допустить серьезных последствий в период активного снеготаяния, сити-менеджер Сергей Дугин распорядился организовать приемку снега с городских улиц на полигон ТБО на бесплатной основе.

Тонны снега

Документ вступил в силу 25 января, и на полигон устремились десятки грузовиков, груженных снегом. "Выгодное предложение", как и в магазинах, имеет конкретный срок действия – успеть вывезти снег на бесплатной основе можно только до 5 февраля. Воспользоваться им могут как частные лица, так и управляющие компании и барнаульские организации.

Кстати, в обычные дни прием снега тут также осуществляют, но за каждый кубический метр "белых осадков" приходится платить по 47 рублей. Например, разгрузить пятикубовый КамАЗ со снегом обойдется в 235 рублей.

"Полигон ТБО принимает в год 1,8 млн кубических метров твердых бытовых отходов. Ежедневный прием – 4500–5000 куб. м. В рабочий день приходит сюда 250-400 большегрузных и малотоннажных автомобилей, которые доставляют сюда бытовые отходы для их последующей утилизации и захоронения. С тех пор, как мы получили распоряжение на бесплатный прием снега, доставлено 2500 куб. м снега", – рассказал журналистам генеральный директор ОАО "Эко-комплекс" Виктор Карл.

Общая площадь полигона составляет 31,8 гектара. Тут было подготовлено две площадки, на которых размещают привозимый сюда со всего города снег. После начала действия распоряжения Сергея Дугина объем поступающих сюда осадков увеличился в несколько раз.

Вопрос безопасности

А вывозить действительно есть что. Если прошлой зимой за весь период МУП "Автодорстрой" вывез 350 тысяч тонн снега с городских улиц, то на сегодняшний день эта цифра уже перевалила за 450 тысяч тонн. И это без учета объемов организаций и заводов города. А впереди еще 2,5 месяца.

"Это не вопрос комфорта, а вопрос безопасности. Талые воды, которые переполнят ливневки, они переполнят и улицы города. Первая волна паводка может захлестнуть, если не вывезти снег сейчас", –отметил председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Станислав Тетерятник.

Как пояснил Виктор Карл, в дальнейшем большой объем талых вод во время снеготаяния не скажется на работе полигона. А даже, наоборот, сыграет положительную роль.

"В технологии эксплуатации полигона предусмотрен норматив по его проливанию в сухую и жаркую погоду водой, для того чтобы избежать возгорания. Это связано с тем, что при распаде продуктов образуется газ метан, который является пожароопасным", – добавил гендиректор.