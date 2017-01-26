Отделение партии "Справедливая Россия" организовало одиночный пикет в поддержку своего закона о "детях войны". Акция прошла у здания АКЗС, где началась первая в этом году сессия парламента.

Мужчина стоял перед парламентским центром как раз в момент прихода туда губернатора Алтайского края Александра Карлина. Глава региона увидел его и подошел. Узнав причину пикета, он заверил активиста, что краевая власть намерена расширить список мер помощи "детям войны".

Эти меры часом ранее губернатор назвал на своем отчёте по итогам 2016 года. В частности, речь шла о компенсации части затрат на газификацию.

Отметим, что фракция "СР" в очередной раз вынесла на сессию свой законопроект о выплатах "детям войны" — людям, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. В регионе таковых 201,5 тысячи человек (данные на март 2015 года). Из них никаких льгот не имеют 31,3 тысячи человек. Статус "дети войны" присвоен 88,6 тыс. граждан.

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"В действующей редакции закона Алтайского края "О статусе "дети войны" для указанной категории граждан не предусмотрено никаких мер материальной поддержки", – пояснили в "Справедливой России".

Проект "СР" предусматривает для них (тех, кто не является получателем ежемесячной денежной выплаты по другим основаниям) ежемесячную денежную выплату в размере 400 рублей.

Выплаты ориентировочно могут получить от 11 до 32 тысяч граждан региона. Из краевого бюджета потребуется в 2018 году от 52,9 до 150,2 млн рублей.