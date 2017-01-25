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Семилетний ребенок, пропавший накануне в поселке Комсомольский в Мамонтовском районе Алтайского края, найден живым, сообщили в региональном управлении СКР.
"Ребенок жив и здоров", – подчеркивают в ведомстве, добавляя, что установить местонахождение мальчика удалось в результате следственно-оперативных и поисковых мероприятий.
Обстоятельства, при которых обнаружили мальчика, не разглашаются. Между тем Следственный комитет намерен установить все обстоятельства пропажи малыша и причины его отсутствия.
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Также будут изучены условия воспитания ребенка и его проживания в семье.
Об обнаружении мальчика сообщили и в ГУ МВД по региону, отметив, что в настоящее время сотрудники полиции по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал портал Amic.ru, мальчик пропал накануне, 24 января. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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