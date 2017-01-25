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Войска Южного военного округа нужно укреплять из-за ситуации на юго-востоке Украины и деятельности международных террористических группировок на Северном Кавказе. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, пишет ТАСС.
Министр отметил, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении все еще нестабильна. "Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", – цитирует его агентство.
Шойгу отметил, что в данных условиях нужно продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военных по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники и развитию военной инфраструктуры.
Министр обороны также добавил, что за 2016 год боевые возможности округа увеличили на 10%, в том числе с помощью продолжающегося набора контрактников, поступления нового оружия и улучшения системы базирования.
Агентство добавляет, что также Шойгу потребовал обеспечить безопасность полетов авиации ВС РФ, чтобы повысить мобильность войск и обеспечить надежное прикрытие от нападения с воздуха.
Он подчеркнул, что события на Ближнем Востоке указывают на невозможность ведения войны в современных условиях без полномасштабного применения авиации.
Комментарии
Войска Южного военного округа нужно укреплять из-за ситуации на юго-востоке Украины и деятельности международных террористических группировок на Северном Кавказе. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, пишет ТАСС.
Главные угрозы для нас - это европейские сыры, прибалтийские шпроты, польские помидоры, яблоки и окорочка из США, и люди, стоящие в одиночных пикетах, как Дадин.
И такие дибилы,как кастрюлеголовый гость от 17:34!