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Отчет губернатора Александра Карлина будет транслироваться на сайте Amic.ru

, ИА "Амител"
Читатели ИА "Амител" смогут увидеть своими глазами, как проходит отчет губернатора, и услышать его доклад

26 января губернатор Алтайского края Александр Карлин выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации за 2016 год. Доклад губернатора состоится в здании концертного зала "Сибирь". Напомним, что это будет его последний отчет о деятельности администрации. С 1 января 2017 года главным органом исполнительной власти региона стало созданное правительство.

Ожидается, что традиционно глава региона будет рассказывать об итогах работы промышленной, аграрной отраслей региона, туризме, социальной сфере.

Читатели ИА "Амител" смогут увидеть своими глазами, как проходит отчет губернатора, и услышать его доклад. На сайте Amic.ru с 9-00 26 января будет вестись прямая трансляция с мероприятия, которую организует телеканал "Катунь 24".

Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края за 2016 год

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