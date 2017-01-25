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Врачи вывели из комы мужчину, пострадавшего при взрыве на Бийском олеумном заводе, который произошел 17 января.
Как передает "Интерфакс", жизни троих госпитализированных после ЧП мужчин сейчас ничего не угрожает.
"В тяжелом состоянии находился наш сотрудник Евгений Оськин. В настоящее время его вывели из комы. Ему удалили пострадавший глаз, но сейчас он уже находится в общей палате медицинского учреждения", – сообщили на предприятии.
Также медики оказывают помощь пострадавшим сотрудникам БОЗа Владимиру Белининову и Сергею Сучкову.
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На заводе продолжается сбор средств для помощи пострадавшим, а также семье погибшего работника Вячеслава Хамлюка.
Напомним, взрыв на Бийском олеумном заводе случился 17 января в ходе реконструкционных работ производственного здания. В результате пострадали четыре человека. Один из них — Вячеслав Хамлюк – скончался в больнице.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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