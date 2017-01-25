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Жителей Алтайского края предупреждают об ограничении движения на дорогах региона из-за штормовой погоды.
"В связи с осложнившимися погодными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения о временном ограничении движения", – сообщили в краевой ГИБДД.
В частности, перекрыто движение для всех видов транспорта по следующим магистралям:
- Алейск – Петропавловское – Смоленское (от Алейска до границы с Усть-Пристанским и Петропавловским районами);
- Рубцовск – Угловское – Михайловское (от Рубцовска до села Угловское);
- Шипуново – Краснощеково – Курья (в границах Шипуновского района);
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска и в границах Ключевского района).
В Госавтоинспекции добавляют, что движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.
Отметим, что штормовой прогноз в Алтайском крае передан не только на 25 января, но и на последующие сутки.
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