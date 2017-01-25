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Муниципальный депутат Московского района Северное Измайлово Дмитрий Барановский снял на видео, как тракторы коммунальной службы наматывали круги по двору с поднятыми щетками, лишь имитируя работу по уборке снега. В ходе беседы с одним из водителей народный избранник выяснил, что руководство предприятия заставило их кататься по району просто так, чтобы отчитаться о проведенной уборке через спутниковую систему, пишет Life.
Тракторист подтвердил, что делать так указал глава ГБУ "Жилищник" Алексей Жучков. По словам мужчины, щеток нет уже два дня, однако водителям приходится выполнять маршрут, так как в каждом тракторе установлены датчики ГЛОНАСС.
По словам Барановского, несмотря на то, что техника без пользы сжигает солярку, чиновники видят на мониторах "красивую картинку".
Водитель также добавил, что в "Жилищнике" работает около шести тракторов и у остальных все в порядке.
Депутат на своей страничке в LiveJournal предложил мэрии открыть москвичам доступ к данным ГЛОНАСС по уборке дворов. Он считает, что на уборку дворов будет полезно смотреть, поскольку иногда тракторы не появляются неделями.
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