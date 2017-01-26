Фото: vk.com/barneos22
Стихия продолжит властвовать в четверг, 26 января, в Алтайском крае – в регионе второй день действует штормовое предупреждение.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, сегодня на большей части территории снег, местами сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы.
Температура днем по краю -2…-7 градусов, в северных районах -7…-12 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду с усилением до 15-20 метров. В южных районах местами и вовсе порывы до 23-28 метров в секунду.
В Барнауле также ожидается снег, временами сильный, метели, снежные заносы. Днем в краевой столице -5…-7 градусов. Ветер юго-западный, 13-18 метров в секунду.
Отметим, что накануне вечером в Алтайском крае из-за непогоды было перекрыто несколько трасс.
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