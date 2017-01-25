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Пермские следователи проверяют обстоятельства смерти местной жительницы, которую три часа катали в автобусе, пока она была без сознания. После этого потерпевшая скончалась в больнице, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление СКР.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае, куда обратился муж погибшей, агентству рассказали, что инцидент произошел в середине текущего месяца. Женщине в прединсультном состоянии в течение трех часов не оказывалась помощь, отметили там. Она села в автобус №77, возвращаясь домой с работы. Все время, что потерпевшая провела в салоне, никто из пассажиров и водитель не заметили, что ей плохо, и не оказали помощь. Люди предположили, что женщина пьяна, отметил собеседник агентства.

В реанимацию ее с инсультом увезли в бессознательном состоянии около полуночи. Под утро в больнице женщина умерла, приводит агентство слова из обращения мужа погибшей. По его мнению, супруга погибла из-за халатности перевозчика.

Life отмечает, что пока женщина находилась в автобусе, ей безуспешно пытался дозвониться муж. В итоге на один из его звонков ответил сотрудник автопарка, предложивший приехать и забрать, по его словам, нетрезвую женщину. Приехав в автопарк, мужчина выяснил, что его умирающую жену вынесли из салона автобуса и оставили лежать на лавочке.

Агентство добавляет, что уполномоченный по правам человека Татьяна Марголина обратилась в полицию с просьбой оценить действия обслуживающих маршрут сотрудников транспортной компании.