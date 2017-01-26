Фото: avito.ru
Большой кирпичный коттедж площадью 440 квадратных метров продают в поселке Казенная Заимка под Барнаулом за 18,7 миллиона рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, дом находится на участке десять соток по адресу: улица Арбатская, 45.
В доме четыре уровня. На цокольном этаже находятся спортзал, детская игровая комната, прачечная с сушилкой, погребок, котельная. На первом этаже – гостиная с двумя большими стеклянными эркерами, кабинет, санузел, прихожая, тамбур.
На втором этаже размещены три спальни, гардеробная, большой санузел. На мансарде расположено помещение под домашний кинотеатр, развлечения и санузел.
Также имеется гараж на два автомобиля, недостроенная баня из оцилиндрованного бруса.
"Рядом озеро Пионерское, до реки Обь пять минут езды. В шаговой доступности почта, остановка, магазин. До города шесть километров по хорошей дороге. Хороший торг. Возможен обмен на недвижимость в Москве и Московской области. Возможна продажа в ипотеку", – также сказано в объявлении.
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