Фото: tupolev.ru
В Татарстане правоохранительные органы пресекли деятельность группы, которая собиралась совершить теракт на авиазаводе и других объектах в республике, пишет ТАСС.
Министр МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства, посвященной итогам минувшего года, отметил, что главным объектом терактов был Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.
Оперативники МВД республики вместе с сотрудниками ФСБ не только пресекли деятельность группы, но и вновь нанесли удар по террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), так как было возбуждено 13 уголовных дел в отношении ее участников, добавил Хохорин. Среди обвиняемых — участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, которые проживали в Швеции и пропагандировали радикальные действия среди русскоязычных пользователей сети.
РИА Новости добавляет, что Хохорин также сообщил о возбуждении 26 уголовных дел в отношении принимавших и принимающих участие в террористической деятельности в Сирии.
Кроме этого, министр отметил, что в Татарстане выявили канал финансирования боевиков.
Казанский авиазавод является филиалом ПАО "Туполев". Он существует с 1927 года и производит в данный момент самолеты Ту-22МЗ, Ту-160.
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