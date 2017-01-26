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Мусорная цивилизация: кипучая жизнь барнаульского полигона ТБО. Фото

, ИА "Амител"
Портал показывает будничный день городского полигона твердых бытовых отходов

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Барнаульский полигон твердых бытовых отходов при всей, казалось бы, своей непривлекательности для обывателя является крайне интересным местом.

Сегодня внимание к городской свалке очень велико. Помимо обычного мусора, сюда свозят снег со всего города, чтобы минимизировать последствия грядущего паводка, обещающего быть очень непростым. Кстати, снег до 5 февраля принимают совершенно бесплатно.

Кроме того, все более острым остается вопрос, как долго здесь можно будет складировать отходы городской жизнедеятельности. Согласно имеющимся оценкам, полигон способен принять до 70 миллионов кубометров отходов. Сегодня же здесь "упаковано" более 50 миллионов "кубов".

А это в очередной раз заставляет вспомнить – ничто не вечно под луной. Даже у свалок есть свой лимит.

Что же касается самой жизни полигона ТБО, то она действительно кипит. Спецтехника работает без устали, а местные обитатели – люди и животные – изо дня в день наблюдают за самой что ни на есть изнанкой нашего города.  
 


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