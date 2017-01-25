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Женщина выжила после полета в ванне во время торнадо в США

, ИА "Амител"
По словам спасателей, женщина отделалась лишь порезами и ушибами

Фото: daily-chronicle.com

Рядом с техасским городом Смитленд (США) торнадо сорвал крышу с дома и подхватил ванну вместе с укрывшейся в ней женщину, пишет Meduza со ссылкой на отчет американской Национальной метеорологической службы.

Некоторое время спустя ванна упала в лесу, который находился рядом с домом. Уточняется, что сама женщина не пострадала. The Washington Post со ссылкой на спасателей отмечает, что американка отделалась только порезами и ушибами.

О спасении жительница Техаса самостоятельно рассказала метеорологам по телефону. Имя американки не называется.

Издание уточняет, что образовавшийся близ Смитленда торнадо был шириной 730 метров. Также он поднял в воздух баржу и протащил ее около 200 метров. 

 

Meduza также отмечает, что по южным штатам Америки 21 и 22 января прокатилась серия торнадо, в результате чего погибли 19 человек.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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