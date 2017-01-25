Фото: daily-chronicle.com
Рядом с техасским городом Смитленд (США) торнадо сорвал крышу с дома и подхватил ванну вместе с укрывшейся в ней женщину, пишет Meduza со ссылкой на отчет американской Национальной метеорологической службы.
Некоторое время спустя ванна упала в лесу, который находился рядом с домом. Уточняется, что сама женщина не пострадала. The Washington Post со ссылкой на спасателей отмечает, что американка отделалась только порезами и ушибами.
О спасении жительница Техаса самостоятельно рассказала метеорологам по телефону. Имя американки не называется.
Издание уточняет, что образовавшийся близ Смитленда торнадо был шириной 730 метров. Также он поднял в воздух баржу и протащил ее около 200 метров.
Meduza также отмечает, что по южным штатам Америки 21 и 22 января прокатилась серия торнадо, в результате чего погибли 19 человек.
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