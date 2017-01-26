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Заместитель начальника УМВД по Барнаулу Андрей Арестов, подозреваемый в особо крупном взяточничестве, вскоре может оказаться в следственном изоляторе, поскольку прокуратура намерена обжаловать помещение полицейского под домашний арест.
Как сообщили порталу Amic.ru в Октябрьском районном суде краевой столицы, в инстанцию уже поступило апелляционное представление прокуратуры. Рассматривать жалобу надзорного ведомства на избранную в отношении Арестова меру пресечения предстоит краевому суду. Уже известна и дата заседания по этому поводу – 31 января.
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Напомним, что под домашний арест высокопоставленного правоохранителя определили 20 января. Как сообщали в краевом управлении Следственного комитета, Андрей Арестов был задержан с поличным сотрудниками УФСБ по региону 18 января.
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Полицейскому инкриминируют получение взятки в сумме 1,2 миллиона рублей. Еще одним фигурантом уголовного дела является знакомый Андрея Арестова, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.
Портал Amic.ru продолжает следить за развитием этой истории.
Комментарии
Вот Вам два подобных случая, семейная пара, за взятку, была сразу определена в клетку. А главный полицай, который может и брал эту пару, под домашний арест. Где логика нашего правосудия. Нет! Эта власть не народная! Эта власть прогнившая и преступная.