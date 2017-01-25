Фото: vk.com/barneos22
Пожар произошел в трамвае вечером 25 января в нагорной части Барнаула.
Об инциденте сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "На Горе горит трамвай", — написал автор заметки.
На снимках с места событий видно, как что-то горит непосредственно внутри вагона.
Некоторые барнаульцы даже предположили, что случившееся можно рассматривать как "протест против повышения цен".
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Напомним, на этой неделе бурно обсуждалась информация о том, что стоимость проезда после 21:00 в городских трамваях могут увеличить. Впрочем, позже было заявлено, что пока сей вопрос на повестке дня не стоит.
Комментарии
после 21:00 загорелся?
Некоторые барнаульцы даже предположили, что случившееся можно рассматривать как "протест против повышения цен".
Ну надо же, полыхнул пражский трамвай 1968 года постройки, а мой народ-победитель фашизма приурочил это к "протест против повышения цен" ))
"На Горе горит трамвай"
Почти как стишок.)
Garind зарегистрированный 25 января 2017 г. 23:39 "На Горе горит трамвай" Почти как стишок.) ---- На горе горит трамвай деревянный как ЕР..ну и пусть себе горит - не дарили нам ничего!))