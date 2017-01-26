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Пожар в одном из административных зданий Барнаула произошел вечером 25 января, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, не уточняя адреса, где случилось ЧП.
Данные о возгорании поступили в 19:10. К 19:28 пожар был ликвидирован.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 25 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 19 человек личного состава и 6 единиц техники", – добавляют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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