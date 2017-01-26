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Движение закрыто на трассах в Алтайском крае от Барнаула до Рубцовска и от Барнаула до Бийска из-за сильного снега и ветра. Об этом сообщает Упрдор "Алтай".
Отметим, что в 21.00 в среду, 25 января, было прекращено движение всех видов транспорта на участке трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан от Барнаула до Рубцовска. Чуть позже, в 23.10 этого же дня, было ограничено движение пассажирских автобусов и грузовых автомобилей по участку автодороги Р-256 "Чуйский тракт" от Новоалтайска до Бийска. Уже в ночь на 26 января движение по этой дороге было запрещено для всех видов транспорта.
Дороги откроют, когда утихнет ветер и снег. Для обеспечения проезда задействовано 65 единиц дорожной техники.
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