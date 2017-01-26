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Режим ЧС объявлен на Алтае: автобусы и машины оказались в снежном плену

, ИА "Амител"
На помощь из Новосибирской области летит аэромобильная группировка спасательного центра

Фото: sputnik-georgia.com

Порядка 30 автомобилей и три автобуса оказались в снежном плену на трассе в Алтайском крае после разгула стихии. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщается, на помощь тем, кто застрял в сугробе, направлена  аэромобильная группировка спасательного центра из соседней Новосибирской области. Силы МЧС России будут работать на самых сложных участках, где требуется помощь автомобилистам.

Как уточняют в ведомстве,  эвакуируют людей местные пожарно-спасательные подразделения. Позже их размещают в ближайших населённых пунктах – Курье (в средней школе) и Поспелихе (дом культуры).

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю создан оперативный штаб. В данный момент дороги очищают и восстанавливают движение 280 человек и 163 единицы техники.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в настоящее время закрыто движение на трассах от Барнаула до Рубцовска и в сторону Бийска.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

26.01.2017 08:58
- гость -

Они еще вчера вечером застряли. Но Амик в это время был занят американкой, полетавшей в ванне.

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