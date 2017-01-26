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Порядка 30 автомобилей и три автобуса оказались в снежном плену на трассе в Алтайском крае после разгула стихии. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как сообщается, на помощь тем, кто застрял в сугробе, направлена аэромобильная группировка спасательного центра из соседней Новосибирской области. Силы МЧС России будут работать на самых сложных участках, где требуется помощь автомобилистам.
Как уточняют в ведомстве, эвакуируют людей местные пожарно-спасательные подразделения. Позже их размещают в ближайших населённых пунктах – Курье (в средней школе) и Поспелихе (дом культуры).
В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю создан оперативный штаб. В данный момент дороги очищают и восстанавливают движение 280 человек и 163 единицы техники.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в настоящее время закрыто движение на трассах от Барнаула до Рубцовска и в сторону Бийска.
Комментарии
Они еще вчера вечером застряли. Но Амик в это время был занят американкой, полетавшей в ванне.