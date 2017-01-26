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Движение транспорта затруднено в Барнауле утром в четверг, 26 января. Сейчас в краевой столице, согласно сервису "Яндекс. пробки", наблюдаются многокилометровые заторы (восемь баллов).
Затруднено движение по проспекту Ленина от улицы Северо-Западной в сторону центра города. Также движение затруднено на проспекте Строителей в сторону площади Октября.
Стоят улицы Советской Армии, Малахова, Попова. Традиционно затруднено движение на Павловском тракте от кольца и в сторону проспекта Строителей.
Комментарии
Северо-Западная стоит от Юрина
может уже пора что то поменять!? в светофорах например или я не знаю... но хоть что нибудь... ну надоело по 1,5 часа на Павлике стоять в пробках каждое утро
гость - 09:07 "может уже пора что то поменять!?"
Люди во власти меняются, но ничего не меняется на дорогах, может дело в другом?
26.01.2017 09:07 - гость -
Так поменяйте, пересядьте на трамвай хоть раз в жизни.
Давно трамваи по Павлику пустили?
26.01.2017 09:07 - гость -
Так поменяйте, пересядьте на трамвай хоть раз в жизни. Сижу в трамвае. как дурак, уже час,по ул.Советской Армии.