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Компания IKEA в четверг, 26 января, намерена объявить о снижении цен на свои товары в российских магазинах, пишут "Ведомости".
Как сообщает гендиректор сети в России, товары упадут в цене на 15–20%. Таким образом, подешевеют 1800 видов товара. Цены на некоторые товары снизятся на 40%.
Напомним, что IKEA декларирует низкие цены как основу бизнес-модели. Между тем в других странах цены на товары компании IKEA снизились еще сильнее. Так, в ОАЭ в 2015 году ритейлер объявлял о снижении цен на часть наиболее популярного ассортимента.
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