Фото: 2goroda.ru
"Горячая линия" открыта в Алтайском крае из-за тяжелой ситуации на региональных дорогах.
"В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю открыт номер "горячей линии" – 8 (3852) 20-26-59. Сюда обращаются люди, кому требуется помощь, и родственники тех, кто оказался в снежных заносах на дорогах", – указывают в экстренном ведомстве.
Напомним, что наиболее тяжелая ситуация складывается в Поспелихинском районе, где образовался огромный транспортный затор протяженностью полтора километра. "В заторе находятся около 40 автомобилей и четыре пассажирских автобуса", – отмечают в ГУ МЧС.
В данный момент, как уточняют в экстренном ведомстве, для водителей, оказавшихся в заторе, доставляется топливо, также организован мобильный пункт обогрева с горячим чаем и теплыми вещами.
Людей из автомобилей и автобусов эвакуируют в села Курья, Николаевка, Поспелиха.
На расчистке дорожного полотна и работах по восстановлению движения задействовано 179 единиц техники и 308 человек.
Комментарии