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"Горячая линия" открыта в Алтайском крае для помощи "снежным пленникам"

, ИА "Амител"
В регионе действует режим чрезвычайной ситуации

Фото: 2goroda.ru

"Горячая линия" открыта в Алтайском крае из-за тяжелой ситуации на региональных дорогах.

"В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю открыт номер "горячей линии" – 8 (3852) 20-26-59. Сюда обращаются люди, кому требуется помощь, и родственники тех, кто оказался в снежных заносах на дорогах", – указывают в экстренном ведомстве.

Напомним, что наиболее тяжелая ситуация складывается в Поспелихинском районе, где образовался огромный транспортный затор протяженностью полтора километра. "В заторе находятся около 40 автомобилей и четыре пассажирских автобуса", – отмечают в ГУ МЧС.

В данный момент, как уточняют в экстренном ведомстве, для водителей, оказавшихся в заторе, доставляется топливо, также организован мобильный пункт обогрева с горячим чаем и теплыми вещами.

Людей из автомобилей и автобусов эвакуируют в села Курья, Николаевка, Поспелиха.

На расчистке дорожного полотна и работах по восстановлению движения задействовано 179 единиц техники и 308 человек.


 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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