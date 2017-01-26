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Мужчина, подозреваемый в похищении 12-летней девочки в Оренбурге, признался еще в нескольких преступлениях, которые он совершил ранее в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по региону.
В ведомстве уточняют, что задержанный рассказал о преступлениях в отношении двух мальчиков в 2011 году и в убийстве семилетнего ребенка 11 октября 2013 года.
Сотрудники правоохранительных органов доставили его в Пермский край для проведения в отношении него следственных действий. Там он подробно рассказал о том, как совершил убийство и куда спрятал тело ребенка.
Следователи в настоящий момент проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.
Комментарии
а можно я его расстреляю ?