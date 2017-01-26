Стала известна причина аварии на трассе Барнаул — Бийск с участием автобусов, которая произошла 4 января и унесла жизни трех человек.

В Бийске прошло совещание по вопросам безопасности пассажироперевозок. В его работе принял участие Александр Перепелица, начальник Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Республике Алтай.

Напомним, 4 января около 21:00 по местному времени на 240-м километре федеральной трассы Р-256 в Косихинском районе Алтайского края произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате аварии погибли три человека.

Как пишет "Бийский рабочий", деятельность бийского перевозчика, чей автобус попал в катастрофу, скорее всего, приостановят. Первые проверки по факту аварии уже проведены. Александр Перепелица сообщил некоторые подробности.

"Изначально причиной для беспокойства стало то, что прервался сигнал с устройства ГЛОНАСС, которым был оборудован автобус. По данным ГИБДД, виновником аварии стал водитель регулярного перевозчика, работающего на маршруте "Новосибирск – Бийск". Он совершил непредвиденный маневр, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, затем с еще одним встречным автобусом, в эту неразбериху попала и легковушка. Сам перевозчик бийский. Ошибку совершил водитель автобуса: он не учел ни погодные условия, ни то, что на улице было уже темно – ДТП произошло вечером", – рассказал Перепелица.

По его словам, в ведомстве приступили к проведению проверок изучения деятельности регулярного перевозчика. За необеспечение безопасности пассажироперевозок бийскому перевозчику грозит уголовная и административная ответственность.

"Было установлено, что у него отсутствовали договоры на страхование пассажиров междугородных рейсов. Сейчас работа идет совместно со Следственным комитетом. Как минимум будет административный материал на приостановление деятельности перевозчика", – добавил Перепелица.