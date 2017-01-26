Власти Алтайского края из-за сложных погодных условий ввели режим чрезвычайной ситуации. Чтобы избежать осложнения ситуации на дорогах, Сибирский региональный центр МЧС России направил в регион аэромобильную группировку, которая будет работать на сложных участках и оказывать помощь автомобилистам.
Аэропорт при этом работает по расписанию, отменять рейсы здесь не планируют.
"Аэропорт работает в штатном режиме, отмененных рейсов нет и никаких предпосылок к этому тоже", – сообщил начальник отдела маркетинга Евгений Колченко.
Напомним, что из-за сильного снега и ветра 26 января в Алтайском крае закрыты трассы от Барнаула до Рубцовска и от Барнаула до Бийска.
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