Фото: Booking.com
Сервис TripAdvisor назвал лучший отель в мире и лучший отель в России, пишет Lenta.ru. По мнению туристов, лучшим отелем в мире является Aria Hotel Budapest в Будапеште (Венгрия). Ему была присуждена премия Travelers' Choice 2017.
Второе место принадлежит гостинице Mandapa, входящей в международную сеть Ritz-Carlton. Отель расположен на Бали в городе Убуд. Третье место досталось гостинице Turin Palace Hotel в итальянском Турине.
Что касается России, то, по мнению туристов, лучшей гостиницей стала Citrus, которая находится на курорте в Адлере.
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