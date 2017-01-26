Фото: vk.com/barneos22
Подробности пожара, произошедшего вечером 25 января в трамвае в нагорной части Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Напомним, данный инцидент активно обсуждали пользователи соцсетей. В данный момент известно, что информация о возгорании поступила в 20:49 по местному времени.
Ликвидировать возгорание удалось быстро — к 20:57 огонь был потушен.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 11 человек и трех единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники", – уточняют в МЧС.
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