Три пассажирских автобуса и более 30 автомобилей попали в снежный плен на участке дороги между Курьей и Поспелихой в ночь на 26 января, но на данный момент людям уже ничего не угрожает, сообщили Amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"На дороге из-за переметов образовался затор в обе стороны. Во власти стихии оказались 162 человека, из них четверо детей. На данный момент всех людей удалось эвакуировать", – добавили в ведомстве.
Все они были доставлены в пункты временного размещения – курьинскую среднюю школу и поспелихинский дом культуры. О судьбе автомобилей пока ничего не сообщается.
Напомним, в связи со сложными погодными условиями в Алтайском крае введен режим ЧС. В регионе действует штормовое предупреждение. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю открыта "горячая линия": 20-26-59.
Комментарии
Вообще-то автобусов было семь. И никто никуда никого не эвакуировал, люди всю ночь со вчерашнего обеда сидели в автобусах.