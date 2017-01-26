Барнаульский автовокзал из-за непогоды в четверг, 26 января, отменил 117 рейсов. Об этом Amic.ru сообщили в справочном бюро.
"Полностью закрыто направление в сторону Бийска, Рубцовска и Горно-Алтайска. Сейчас можно уехать только в Новосибирск, Тальменку, Кемерово и Камень-на-Оби", – сообщили в барнаульском автовокзале.
Как ранее стало известно, режим ЧС объявлен в Алтайском крае, автобусы и машины оказались в снежном плену. Было эвакуировано около 160 человек с трасс.
25 января было прекращено движение всех видов транспорта на участке трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан от Барнаула до Рубцовска. Чуть позже, в 23.10 этого же дня, было ограничено движение пассажирских автобусов и грузовых автомобилей по участку автодороги Р-256 "Чуйский тракт" от Новоалтайска до Бийска. Уже в ночь на 26 января движение по этой дороге было запрещено для всех видов транспорта.
По последним данным, дороги перекрыты в 25 районах Алтайского края.
Комментарии
Во дела. У меня сегодня в 19.00 рейс https://na-avtobus.ru/raspisanie/nvs/novosibirsk/alt/biysk/, это что его отменят теперь???
К вечеру расчистят