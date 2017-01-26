Фото: b-56.ru
Сотрудники полиции провели обыски в семье из Зеленограда, у которой ранее были отобраны восемь детей, пишет РИА Новости.
Как сообщается, были изъяты документы на квартиру и два детских ремня. Во время обысков адвокаты семьи не присутствовали.
Издание пишет, что двоих детей уже вернули бабушке. Договоры об опеке над еще восемью детьми были расторгнуты.
Как ранее писало ИА "Амител" , все началось с того, что сотрудники детского сада обнаружили следы побоев на теле одного из детей. Ребенок объяснил, что синяки ему нанес отец.
Комментарии
два детских ремня? это улика?
запретить ремни!
Это называется попали в мясорубку. Теперь будут дожимать, ювенальные уроды, блин.
Все дети подтвердили, отец их бил, на глазах у матери. У них только один родной ребенок, остальные - приемные и под опекой, большинство из них больны. Ухода надлежащего не было. В доме грязь, еду детям готовила старшая дочь. Ей 11. Мать готовила только для себя. Забили они на детей. Папаша до сих пор непонятно где прячется, на все обвинения с его стороны молчание. Выплаты в месяц составляли 600 т.руб. за детей. Разве непонятно почему они так хотят их вернуть?
Не надо рассказывать о благородстве людей которые пачками усыновляют детей, создают семейные детские дома и т.д., фигня это все, все построено на извлечение прибыли, работать просто не хотят, а тут усыновил с десяток вот тебе и дом и пособия и почет с уважением. Ага прям святые, заплата на двоих 20 тыров и туда же усыновлять от доброты душевной. Я понимаю там одного из за проблем с деторождением люди усыновляют, но когда целыми бригадами...чушь, не бывает....Мне вот нафик не нужны чужие дети рожденные непонятно от кого...зачем!???
- гость - 26 января 2017 г. 12:07 Это называется попали в мясорубку. Теперь будут дожимать, ювенальные уроды, блин.
И что, думаешь расстроятся приемные родители? Да сто в гору им по барабану, кровь не позовет....это аксиома, чужие дети просто так никому не нужны.
Скоро своих детей начнут в детдома сдавать , а приемных брать. Шутка конечно , но реалии таковы , что многие вынуждены брать детей чтоб прокормится , и не потому что работать не хотят, а потому что во многих деревнях просто нет работы. Люди бегут с края , много ездят вахтой работать, нет здесь нормально оплачиваемой работы.
многодетный 26 января 2017 г. 12:56 да пусть бы брали, но заботились бы о детях, кормили-поили бы их, воспитывали. и не били. а что за извергами надо быть, чтобы детей взять, деньги за них получить, и бить их?
N_mailru зарегистрированный 26 января 2017 г. 12:23 Нет, не 600000 в месяц, а миллиард!
Magnum, сарказм оставьте при себе. Не миллиард.
"Ежемесячно Светлана Дель получала пособие более 500 тысяч рублей.
— За каждого из восьми приёмных ВИЧ-инфицированных детей женщина получала выплаты по трём категориям: пособие на содержание подопечного — 27 500 рублей, пенсия по инвалидности около 10 тысяч и вознаграждение приёмным родителям в размере 27 500 рублей на каждого, — рассказали источники Лайфа в органах опеки и попечительства Зеленограда. За ещё одного ребёнка — усыновлённого 6-летнего мальчика с синдромом Дауна — государство каждый месяц выплачивало паре пенсию по инвалидности в 14 500 рублей и пособие по усыновлению ребёнка-инвалида — 27 500." Несмотря на такие пособия - дети голодали. Мальчика избили за то, что он сьел кусок хлеба. В детсаде, куда ходили дети, также подтвердили, что детишки были постоянно голодные.
Magnum зарегистрированный 26 января 2017 г. 13:26 N_mailru зарегистрированный 26 января 2017 г. 12:23 Нет, не 600000 в месяц, а миллиард
Ага, 3 миллиарда. Слушайте эту опеку.
http://mosheniki.ru/blog/43829020661/Semya-Del-poluchala-ot-gosudarstva-sotni-tyisyach-rubley,-a-deti рожа у мамаши еще та. То как дети жили - никому не пожелаешь, ТАКИМ родителям из возвращать не нужно.
судя по фото нормальные дети, голодными не пахнут да и одеты обычно!!! что там ужасного то???