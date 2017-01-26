162 человека, из них четверо детей, оказались в снежном плену в Алтайском крае. Три пассажирских автобуса и более 30 автомобилей в ночь на 26 января застряли на участке дороги между Курьей и Поспелихой.
Сейчас, по сообщению МЧС, людям ничего не угрожает и всех удалось эвакуировать. Все они были доставлены в пункты временного размещения – курьинскую среднюю школу и поспелихинский дом культуры. Телеканалу РЕН ТВ удалось поговорить с одним из очевидцев, который рассказал о самочувствии застрявших на дороге на несколько часов пассажиров автобуса.
"Сидим уже девять часов в этой пурге. Люди некоторые задыхаются, повышается давление, и мы не знаем, что предпринять. Без еды. И никто нас не может спасти. МЧС уже отсылали, и все бесполезно", – прокомментировал один из пострадавших от снежной стихии.
Комментарии
Выезд в ночь на трассу с пустым баком, детьми, без воды, сухпая, в костюме с галстуком - это моветон
все на бумаге и в рапортах никому ничего не надо, МЧС посылает
Черти понесли.
У людей разные обстоятельства. А вот почему МЧС не могЁт это вопрос. Как помогать за бугром все есть и авиация, и палатки и еда. Хоть пожары тушить хоть завалы зразгребать - все могут! В Союзе когда дороги заносило молоко сдавать на танках ездили. Кто мешает на Армату нож навесить и выручить людей из беды...
Пат стол......
Арматы не существует.. Это на параде три фуфла картонных проехало.....
осёл в пиджаке 26 января 2017 г. 12:00 реально осёл
Если у людей ума нет (можно это назвать - обстоятельством), спасать их надо обязательно с вертолётами, армадами, и авианосцами. Только после счёт выставлять за спасательную операцию. У следующих отпадут обстоятельства и желание ...
Я так понимаю, осел это КВП... Ты освободился уже...осел ???
Люди выехали вчера утром, а не в ночь, как пишут некоторые...Сутки прошли.
Дмитрий "Люди выехали вчера утром, а не в ночь, как пишут некоторые...Сутки прошли."
За это время они могли бы и пешком до ближайшей деревни дойти. А так-то поезда еще ходят, которым все метели по барабану, так как у них свой путь, но ведь хотелось-то побыстрее. Прогноз погоды никто не посмотрел, а зачем? Ведь мы же быстренько на Машине. Вот и получилось как получилось.