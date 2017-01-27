День рождения, к сожалению, всего лишь раз в году, а провести его хочется всегда особенно и неповторимо. Задача эта трудная как для именинника, так и для его гостей. Виновник торжества должен подобрать идеальное место, где всем будет весело и комфортно, а его друзьям нужно найти лучший подарок. Fantasy – Quest предлагает провести торжество вместе с ним или приобрести подарочный сертификат на прохождение крутых квестов.

Перед посетителями Fantasy – Quest встанут необычные проблемы, участникам потребуется "пораскинуть" мозгами и найти простой путь решения. Для прохождения игры придется использовать все подручные средства – ключи, артефакты, окружение. Опасное окружение не позволит расслабиться ни на минуту, предоставляя всё новые и новые испытания. Квест в Барнауле подходит для небольших компаний от двух до шести человек. Цель игры только одна – выбраться из злополучной комнаты за один час.

Кто знает, может быть, именно ваша команда сможет победить в этом необычайном испытании, которое поставит на кон лидерские и командные качества каждого участника? Не все загадки просты в своих решениях, странные загадки иногда не поддаются, но всегда можно попросить подсказку.

Реалити-квесты – новый вид развлечения у жителей нашего города. Они являются приятной и полезной альтернативой привычным кинотеатрам и торговым центрам. На реалити-квесте можно не только проверить свою интуицию и смекалку, но и стать настоящей командой со своими друзьями и близкими

Реалити-квест Fantasy – Quest ждет всех желающих попробовать свои силы!

Узнать о подарочных сертификатах, акциях и игровых локациях можно на сайте fantasy-quest или в официальной группе "ВКонтакте".