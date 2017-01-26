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Прибыль российских банков в 2016 году увеличилась в 4,8 раза по сравнению с позапрошлым годом, сообщили в Центробанке.
По данным регулятора, прибыль банков в прошлом году составила 930 миллиардов рублей. В 2015 году эта сумма достигала 192 миллиардов рублей.
Кроме этого, по данным регулятора, в 2016 году выдачу кредитов юридическим лицам сократили на 9,5%, а физическим лицам увеличили на 1,1%.
Комментарии
Вот КАК кассир на предприятии может сделать прибыль?????
надо бы государству еще немного поддержать банки
Вот интересно они прибыль сами нарастили или же безропотное население грабят?!
Прямо загадка какая? Кредитование сократили, а прибыль увеличили! Как так?
Вот КАК кассир на предприятии может сделать прибыль?????
С чего он Кассир? Он больше Брокер и Коллектор.
никакой прибыли нет
при чем тут кассир?
В Сбере уже всех сократили-ни машин ,ни водил,ни обслуги-бабок нету их содержать
А работы меньше не стало....
Отличная новость! Может теперь наконец нажрутся и начнут народу помогать.
Замечательно,бабки ,вложенные в банк,малость возбухают,хе,хе,нищеброды,уволенные Трампом!
осёл в пиджаке 26 января 2017 г. 11:53 барсук, тебя уволили из Сбера уже давным-давно, вся твоя инфа - из нафталина. да ты и работал кем? "пойди-принеси-идинахрен-немешай".
Берут деньги под 9%, а выдают под 16-25%, вот и прибыль
а нельзя эти новости объединить: http://old.amic.ru/news/380030/ http://old.amic.ru/news/380024/
если в одном месте убыло, значит в другом месте обязательно прибыло
Не пора ли Сбербанку вернуть награбленное в 90-е раз прибыль пошла? У меня в Сбербанке 1200 с 1990 года. Выплатили только 3600. Претендую на 100000. Некоторые люди копили 10-20 лет так и не дождались возврата денег, умерли.
Нормально так поддержали банковский сектор, аха? Записали полученное из казны бабло себе в прибыль, выплатили годовые мегабонусы, откатили, наверное, кому нужно, и все довольны. Рассеюшка, такая Рассеюшка.
Ахаха! Расеяне, у вас всё растёт, только доходы падают. Чем гордиться есть, только денег нет. Но вы неплохо держитесь