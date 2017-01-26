В связи с тем, что на дорогах региона из-за сильной метели и ветра сохраняется практически нулевая видимость, временно закрыто движение для всех видов транспорта на трассах Барнаул – Бийск, Барнаул — Рубцовск.
Сотрудники ГИБДД и регионального управления МЧС обращаются к водителям с просьбой не рисковать и отложить поездки до нормализации обстановки на дорогах.
Сотрудники Госавтоинспекции несут службу, обеспечивая безопасность дорожного движения, осуществляют контроль за движением на дорогах Алтайского края в круглосуточном режиме.
Комментарии
ВЫХОДА НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всё завалено снегом, полчища комаров на подходе, промышленность сзади поджимает ростом!! ААААААААААААА!!!!
Гость от 11:15,Вам не стоит злоупотрeблять печениками Викуськи Нуландт!
11 30....Ты с чем то не согласен???Все верно сказано)
Рост промышленности зашкаливает, а снег на дорогах нечем чистить, пусть люди задыхаются в машинах. Помощь в Сирию!