Фото: telefakt.ru
Карантин по гриппу и ОРВИ введен в Алтайском крае с четверга, 26 января, постановлением главного санитарного врача региона Ирины Пащенко, сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Роспотребнадзора.
В документе говорится, что в период с 16 по 22 января в регионе отмечено превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 45%. При этом сохраняется еженедельный прирост заболеваемости.
Кроме того, при лабораторном мониторинге отмечена циркуляция среди населения вирусов гриппа (А/H3N2/), проще говоря, так называемого гонконгского гриппа.
В итоге в Алтайском крае вводятся ограничительные мероприятия в медицинских и образовательных организациях.
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В частности, в больницах необходимо обеспечить обслуживание температурящих больных на дому, организовать раздельный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа в амбулаторно-поликлинических учреждениях, прекратить допуск посетителей к больным в стационарах, персоналу носить медицинские маски.
В образовательных организациях также следует обеспечить ношение медицинских масок, проводить обязательный осмотр детей и персонала, ограничить проведение массовых спортивных мероприятий и так далее.
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Отметим, по данным на 25 января, в краевой столице на карантин закрыли 37 классов в 17 школах.
Комментарии
Амик, а информация неверная
http://22.rospotrebnadzor.ru/c/journal/view_article_content?groupId=10156&articleId=435150&version=1.0