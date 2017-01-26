На трассах Алтайского края усиленно работают наряды ДПС. Сейчас для обеспечения движения на федеральных дорогах трудятся 18 нарядов ДПС и 55 единиц техники, на региональных – 16 экипажей ДПС и 95 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Напомним, что 25 января из-за ухудшения погодных условий в регионе введен режим ЧС, из-за чего временно ограничено движение на федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт" для всех видов автотранспорта. Коснулось это и региональных автодорог, закрыто 11 трасс.
Комментарии
не нужно ездить тем кто снегов не видел вообще! кто плохо ширину дороги определяет, косоглазие и отвага - сидеть в гаражах!