Алтайский край занимает первое место в стране по количеству малых предприятий, внедряющих инновации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Карлин во время отчета о результатах деятельности администрации Алтайского края за 2016 год.

Он также отметил, что на сегодня одна из основных задач Алтайского края – вывозить на экспорт высокотехнологичную продукцию.

Губернатор также отметил, что в крае продолжают работать над развитием инвестиционного климата. В результате сокращения ряда процедур удалось на 190 дней уменьшить сроки выдачи разрешения на строительство. "Кто строит, тот знает, что это такое", – сказал губернатор.

По его словам, для освобождения бизнеса от излишнего административного давления потребовалось принять более 10 нормативно-правовых актов.

В этом году были внесены изменения в законы об инвестиционной деятельности в Алтайском крае. В частности, теперь предусматривается возможность предоставления земельных участков под особо значимые инвестпроекты без проведения торгов.

"Благодаря внесенным изменениям уже в ближайшие недели на принципах государственно-частного партнерства начинается реализация двух медицинских проектов. И еще два подобных проекта находятся в серьезной стадии рассмотрения", – сказал губернатор.

Всего в крае предполагается реализовать 25 новых инвестиционных проектов. Объем инвестиций составляет 45 млрд рублей. Также губернатор сообщил, что в крае намерены и дальше поддерживать малый и средний бизнес. При этом призвал муниципалитеты более взвешенно подходить к этой работе.