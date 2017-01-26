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Росстат посчитал, что в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 5,9% по сравнению с 2015 годом. Об этом пишет газета "Известия".
Как сообщается, речь идет о деньгах, которые остаются у россиян после того, как они внесут все обязательные платежи.
По данным Росстата, в декабре показатель снизился в годовом выражении на 6,1%, но вырос в месячном на 50,5%. В позапрошлом году падение таких доходов у жителей России составило 3,2% к 2014 году.
Комментарии
Ха-ха, зато в Алтайском крае доходы выросли!
Жаловаться надо на самих себя. Ничто не мешает нам всем, в самой богатой в мире стране, жить лучше всех, а не только кучке жуликов и воров
Всем россиянам давно известно - СРЕДНИЕ доходы, зарплаты, пенсии...фантазии власти. Совсем не научные фантазии... РЕАЛЬНЫЕ доходы подавляющего большинства населения страны не имеют ничего общего с этой СРЕДНЕЙ...величиной.
Работать надо,а не по прокуркеной клаве,стучать номонекюреннымми ,холёными пальчиками!
Работать надо,а не по прокуркеной клаве,стучать
как там Феодосия? доход приносит?
От налогов освобождаются и те люди, доход которых за год не превышает 7500$. Кроме того, налоговые льготы в Канаде распространяются на следующую когорту граждан: -малообеспеченные семьи -инвалиды -пенсионеры -семьи, у которых на попечении находятся престарелые родители -люди, воспользовавшиеся платными медицинскими услугами и покупкой лекарств -родители, оплачивающие учебу детей в университете или колледже -безработные и временно нетрудоспособные.
Реальные доходы россиян упали на 5,9%. Нереальные премии руководства Газпрома выросли на 72%.
А вот и долгожданное ускорение экономики: падение доходов россиян ускорилось в два раза.
А Карлин говорит, что у нас лучше всех. Про себя, наверное, говорил.
- гость - 26 января 2017 г. 12:36 Жаловаться надо на самих себя. Ничто не мешает нам всем, в самой богатой в мире стране, жить лучше всех, а не только кучке жуликов и воров
Вы кому тут это говорите? Сейчас зарегистрированные напишут под никами "гость", что революции им не нужны, идите и боритесь и т.д. На клаве стучать стабильнее и безопаснее да и пахать не надо, к чему они всё призывают других.
По панамскому офшорному скандалу только рассеюшка уголовные дела не завела на жуликов, т.к. пчелы, как известно, не воюют против мёда. Мы все - корм для этой банды. don't panic organize, иначе корм просто и тихо будет съеден.