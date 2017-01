Нет.... Простите за спам) но я все таки добавлю ещё пару слов!!! Родители, будьте милосерднее к своим детям!! Не отправляйте их в школу одних и пешком в такую погоду #штормовоепредупреждение все таки... И они имеют полное право остаться дома! Я просто пока до работы шла, видела как дети одни идут в школу... Я считаю это опасно! #сибирь22 #алтай22 #лютаязима2017 #лучшесидетьдома

A photo posted by Мария (@mariyaxodorenko) on Jan 25, 2017 at 5:58pm PST