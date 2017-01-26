Режим ЧС действует в Алтайском крае из-за непогоды. В настоящее время в регионе перекрыты несколько десятков трасс в 25 районах. Так, невозможно проехать в сторону Бийска и Горно-Алтайска, а также в Рубцовск. Кроме того, полностью заблокированы выезды из Барнаула.
По данным ГУ МЧС, три пассажирских автобуса и более 30 автомобилей попали в снежный плен на участке дороги между Курьей и Поспелихой в ночь на 26 января, но на данный момент людям уже ничего не угрожает.
Между тем пользователи в интернете выкладывают фото и видео с алтайских заснеженных трасс. По сообщениям некоторых из них, видимость на дороге не превышала 30-40 метров, а вести автомобиль было крайне трудно. Все советуют друг другу воздержаться сегодня от поездок на личном транспорте.
Предлагаем посмотреть видео и фото пользователей сети.
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