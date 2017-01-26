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Разгул снежной стихии в Алтайском крае добавил работы не только сотрудникам ГИБДД на дорогах, спасателям и коммунальным службам — в особом режиме осуществляется деятельность энергетиков.
"В Алтайском крае в 30 районах введен режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий. Вторые сутки в регионе метель и сильный ветер. В отдельных районах его порывы достигают 28 метров в секунду. Из-за сложившейся ситуации филиал ПАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго" работает в особом режиме", – сообщили в компании.
Отмечается, что серьезных технологических нарушений на линиях электропередачи удалось избежать.
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В минувшую ночь удалось оперативно устранить все повреждения. "В настоящее время семь аварийно-восстановительных бригад работают в Егорьевском и Михайловском районах. Для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов задействованы три передвижные дизель-генераторные установки", – указывают энергетики.
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